Уроженка Закавказья открыла себе выезд из Архангельской области, оплатив долги

Ограничение выезда за пределы Российской Федерации, вынесенное судебным приставом в отношении проживающей в Архангельской области уроженки одной из стран Закавказья, стало поводом для уплаты долгов.

            На исполнении в отделении судебных приставов по Пинежскому району находились исполнительные производства о взыскании с гражданки М. задолженностей по налоговым платежам и в пользу физического лица на общую сумму почти 118 тысяч рублей. 

            Должник о возбуждении исполнительного производства был уведомлен через ЕПГУ. Однако добровольно задолженности оплачены не были. Не побудило женщину погасить долги и штрафная санкция в виде исполнительского сбора. 

            В рамках исполнительного производства имущества, подлежащего аресту, не установлено, денежные средства на счетах гражданки М. отсутствовали.

            Судебный пристав, продолжая работу по принудительному исполнению, вынес в отношении должницы постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. 

            Как выяснилось, у женщины возникла необходимость съездить на Родину и ей ничего не оставалось как расплатиться со всеми долгами. После этого ограничительные меры были отменены и граница была открыта.

 

10 ноябрь 11:24

