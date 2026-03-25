Создательница строительной пирамиды в Архангельске готова к этапированию в колонию

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска, которым 52–летняя жительница г. Санкт-Петербурга признана виновной по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), а также преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Преступная деятельность ранее проживавшей на территории области осужденной была основана на привлечении денежных средств граждан под предлогом их вложения в строительство недвижимости на территории г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как правило, привлекаемые для участия в «инвестиционной деятельности» граждане продавали свои квартиры подысканным подсудимой третьим лицам, на которых оформлялся ипотечный кредит и с которыми составлялся трехсторонний договор, по его условиям продавец продолжает проживать в своем жилье, передает полученные по сделке деньги подсудимой.

Она, в свою очередь, оплачивает кредит за покупателя, занимается инвестициями, после чего в определенный период времени погашает кредит в полном объеме и выплачивает сторонам полученную прибыль. После этого формально проданное жилье возвращается прежнему собственнику либо участники сделки улучшают свои жилищные условия путем получения в собственность недвижимости в других регионах.

В других случаях граждане передавали обвиняемой под тем же предлогом денежные средства из личных накоплений или оформленных потребительских кредитов.

По принципу финансовой пирамиды в целях придания законного вида своей деятельности на первоначальной стадии осужденной принимались меры к погашению кредитных обязательств, в том числе за счет денежных средств вновь привлекаемых лиц.

Впоследствии осужденная перестала выплачивать денежные средства получателям кредитов.

В результате действий подсудимой ущерб причинен 28 лицам на сумму более 65 млн рублей, при этом 17 лиц потеряли права на жилые помещения.

Подсудимая вину в совершении преступлений не признала.

Приговором суда виновной по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного преступлениями ущерба.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда, в соответствии с позицией прокурора-апеллятора жалобы осужденной и его защитника с доводами о невиновности отклонены.

(фото с https://www.forbes.ru)