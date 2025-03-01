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В Поморье бессовестная тетя обокрала недееспособную родственницу

Вступил в законную силу приговор Мирнинского городского суда                                          Архангельской области от 23.12.2024, которым 62-летняя жительница г. Санкт-Петербурга признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере).

Суд установил, что 23.04.2021 осужденная похитила у своей недееспособной родственницы находящиеся на банковском счете денежные средства в размере 660 тыс. рублей, убедив последнюю прибыть вместе с ней в кредитную организацию, самостоятельно расторгнуть договор о вкладе и забрать имеющиеся там деньги. 

Неосведомленные о недееспособности потерпевшей и о преступном умысле виновной сотрудники банка выдали денежные средства, которыми злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. 

Осужденной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговором суда удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей о взыскании с виновной денежных средств в размере 660 тыс. рублей.

В соответствии с позицией прокурора приговор оставлен без изменения, а жалобы стороны защиты с доводами о невиновности – без удовлетворения.

(фото с https://am.tsargrad.tv)

26 март 10:40 | : Происшествия

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