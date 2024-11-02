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Аферистка из Питера построила в Поморье ипотечную "пирамиду"

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении проживающей 
 в г. Санкт-Петербурге 51-летней женщины, обвиняемой в совершении 22 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение), 5 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), а также преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Согласно предъявленному обвинению, преступная деятельность ранее проживавшей на территории области обвиняемой основана на привлечении денежных средств граждан под предлогом их вложения в строительство недвижимости на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как правило, привлекаемые для участия в «инвестиционной деятельности» граждане продавали свои квартиры подысканным обвиняемой третьим лицам, на которых оформлялся ипотечный кредит и с которыми составлялся трехсторонний договор, по условиям которого продавец продолжает проживать в своем жилье, передает полученные по сделке деньги обвиняемой. 

Она, в свою очередь, оплачивает кредит за покупателя, занимается инвестициями, после чего в определенный период времени гасит кредит в полном объеме и выплачивает сторонам полученную прибыль. После этого формально проданное жилье возвращается прежнему собственнику либо участники сделки улучшают свои жилищные условия путем получения в собственность недвижимости в других регионах.

В других случаях граждане передавали обвиняемой под тем же предлогом денежные средства из личных накоплений или оформленных потребительских кредитов.

По принципу финансовой пирамиды в целях придания законного вида своей деятельности на первоначальной стадии обвиняемой принимались меры к погашению кредитных обязательств, в том числе за счет денежных средств вновь привлекаемых лиц. В последствии она перестала выплачивать денежные средства получателям кредитов. 

В результате действий обвиняемой ущерб причинен 28 лицам на сумму более 65 миллионов рублей. При этом 17 лиц потеряли права на жилые помещения.

Обвиняемая вину в совершении преступлений не признала. За совершенные деяния Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Ранее обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество при получении кредитов путем предоставления недостоверных сведений в банковские учреждения. 

Уголовное будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

21 ноябрь 09:22 | : Происшествия

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