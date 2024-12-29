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Гостья из Санкт-Петербурга получила 3 года за мошенничество в Архангельске

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летней жительнице города Санкт-Петербурга. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

Следствием и судом установлено, что в начале 2019 года между осужденной и жительницей города Архангельска была достигнута договоренность, что потерпевшая покупает у той квартиру, расположенную в              городе Архангельске, которая ранее была приобретена с использованием ипотечного кредита, в связи с чем имела ограничения на сделки с ней. Осужденная, зная, что имеется задолженность по ипотечному кредиту, убедила потерпевшую осуществить в счет досрочного погашения части ипотечного кредита сумму в 800 тысяч рублей, а затем ежемесячно переводить на ее банковский счет до момента заключения договора купли- продажи денежные средства для осуществления ею ежемесячных взносов по ипотеке. Потерпевшая на протяжении нескольких лет выполняла указанное обязательство, выплатив таким образом обозначенную осужденной сумму стоимости квартиры. Осенью 2023 года осужденная сообщила потерпевшей, что продавать на оговоренных ранее условиях квартиру не будет.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковое заявление потерпевшей и взыскал в ее пользу денежные средства в размере суммы, ранее уплаченной осужденной. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://cheb.mk.ru) 

25 январь 10:56 | : Происшествия

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