Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецке бревно искалечило рабочего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), по факту травмирования рабочего.

 По версии следствия, 1 декабря 2025 года на территории коммерческой организации в посёлке Плесецк при выгрузке пиломатериалов с грузовой платформы после снятия строп с груза одно бревно упало на рабочего, причинив ему серьёзные травмы.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Производится сбор доказательственной базы.

 Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР. 

 

23 апрель 08:55 | : Происшествия

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (302)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20