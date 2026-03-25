В Плесецке бревно искалечило рабочего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), по факту травмирования рабочего.

По версии следствия, 1 декабря 2025 года на территории коммерческой организации в посёлке Плесецк при выгрузке пиломатериалов с грузовой платформы после снятия строп с груза одно бревно упало на рабочего, причинив ему серьёзные травмы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.