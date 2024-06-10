В Няндоме рабочему отпилило на станке пальцы

На территории производственной базы коммерческой организации в Няндомском районе при распиловке пиломатериалов на деревообрабатывающем торцовочном станке 24-летний рабочий получил травму кисти. С травматической ампутацией четырех пальцев пострадавшего госпитализировали в больницу, его здоровью причинен тяжкий вред. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.