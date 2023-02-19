По факту гибели рабочего в Коряжме возбуждено уголовное дело

Вчера днем при производстве строительно-монтажных работ в цехе по производству ламинированных материалов коммерческой организации, расположенной в городе Коряжме, от поражения электрическим током погиб 31-летний местный житель. По предварительной информации, работник получил разряд током при использовании электрического удлинителя, подключенного к электросети. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.