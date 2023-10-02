В Архангельске травматической ампутацией ноги рабочего будет разбираться следствие

10 ноября 2023 года днем на территории базы коммерческой организации на Кузнечихинском промузле в городе Архангельске во время заправки топливом погрузчика грузового автомобиля 45-летнему водителю зажало ногу между автомобилем и погрузчиком. С травматической ампутацией голени пострадавший госпитализирован в больницу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.