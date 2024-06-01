Травмой подростка на стройке в поселке Плесецк занялась прокуратура

24 июня 2024 года на объекте строительства многоквартирного дома в поселке Плесецк резаную рану ноги с повреждением артерии при использовании электрической пилы получил 15-летний юноша, который трудился разнорабочим. Пострадавший госпитализирован в больницу, угрозы его жизни нет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.