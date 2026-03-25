Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Горячий мужчина из Неноксы зарезал женщину, делившую с ним постель

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 56-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105  УК РФ (убийство).

 По версии следствия, в период с 19 по 21 апреля 2026 года по месту жительства в селе Ненокса подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений причинил два ножевых ранения 50-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте преступления. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

22 апрель 10:05 | : Происшествия

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (283)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20