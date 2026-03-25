Горячий мужчина из Неноксы зарезал женщину, делившую с ним постель

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 56-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в период с 19 по 21 апреля 2026 года по месту жительства в селе Ненокса подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений причинил два ножевых ранения 50-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.