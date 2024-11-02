Житель Онеги в алкогольном порыве забил насмерть знакомую женщину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 49-летнего жителя города Онеги, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 15 ноября 2024 года вечером в бытовом помещении на территории производственной базы в городе Онеге подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес удары руками и ногами по голове и телу 36-летней знакомой. От полученных в результате избиения травм пострадавшая скончалась через непродолжительное время в медицинском учреждении.

Подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что после совместного употребления спиртных напитков потерпевшая отказалась покидать бытовку, поэтому он разозлился и применил к ней физическую силу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения виде заключения под стражу.