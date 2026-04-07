Северодвинск. Хроники несостоявшегося дачного убийства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 44-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 4 апреля 2026 года вечером подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дачном участке в городе Северодвинске, из личных неприязненных отношений произвел выстрелы из малокалиберного карабина в 34-летнего мужчину, находившегося на своем дачном участке через дорогу от дачи подследственного. Мужчина остался жив, ему причинены огнестрельные раны руки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

(фото с https://www.huntworld.ru)