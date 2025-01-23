В Архангельске задержан убийца с амнезией

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 33-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в период с 10 по 11 марта 2025 года в квартире дома на улице Сурповская в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками и ногами по голове и телу 47-летней знакомой. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте преступления.

Подозреваемый пояснил следователю, что на съёмной квартире вместе со знакомой на протяжении нескольких дней употреблял спиртные напитки. Дальнейшие события плохо помнит. После того, как понял, что женщина скончалась, написал хозяину квартиры, сообщил об обнаружении тела и покинул жилище.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.