Архангелогородец избил свою подругу до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 43-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105  УК РФ (убийство).

 По версии следствия, в ночь на 18 апреля 2026 года в квартире дома на улице Ф.Абрамова в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове 49-летней сожительнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР.

(фото с https://news.rambler.ru

 

20 апрель 09:58 | : Происшествия

