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В Няндомском районе разногласия между сожителями привели к убийству

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 54-летнего жителя Няндомского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

 По версии следствия, в ночь на 19 июля 2023 года в квартире дома на станции Лельма подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары колуном по голове 49-летней сожительнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с сожительницей употреблял спиртные напитки. Из-за того, что женщина его беспричинно оскорбила, он ударил ее колуном по голове. Затем сходил к знакомым, от них позвонил в органы полиции и следственно- оперативную группу встречал на перроне с вещами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Дело принято к производству Няедомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

20 июль 10:39 | : Происшествия

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