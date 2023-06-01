В Няндомском районе разногласия между сожителями привели к убийству

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 54-летнего жителя Няндомского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 19 июля 2023 года в квартире дома на станции Лельма подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары колуном по голове 49-летней сожительнице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с сожительницей употреблял спиртные напитки. Из-за того, что женщина его беспричинно оскорбила, он ударил ее колуном по голове. Затем сходил к знакомым, от них позвонил в органы полиции и следственно- оперативную группу встречал на перроне с вещами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няедомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.