Житель Архангельска получил 2 года зв оправдание терроризма

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2025 года осужденный в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров размещал текстовые комментарии, поддерживающие идеологию терроризма и оправдывающие осуществление террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия фигурант дал признательные показания. На период следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Северного флотского суда ему назначено наказание в виде двух 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.