Архангелогородец уличен в оправдании терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

Следствием установлено, что в апреле 2025 года подозреваемый в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил тестовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СК России.


30 декабрь 11:15 | : Происшествия

