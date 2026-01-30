Житель Северодвинска пострадал за симпатии к терроризму

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

 Следствием и судом установлено, что в июне 2025 года осужденный в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил тестовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 На стадии предварительного следствия и в суде он признал свою вину. На период следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Приговором Северного флотского суда ему назначено наказание в виде двух 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

20 март 16:23 | : Происшествия

