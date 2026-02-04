Осужденный в Коряжме намотал себе срок за любовь к терроризму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению  осужденного 44-летнего жителя города Санкт-Петербурга в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

 По версии следствия, 13 июля 2025 года обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии № 5  УФСИН России по Архангельской области, при общении с другими осужденными оправдывал осуществление террористической деятельности.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской области.

 В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

          За совершение указанных действий Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

 

