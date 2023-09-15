Заключенный онежской колонии сделал себе запрещенные наколки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению отбывающего наказание 39-летнего уроженца Кабардино- Балкарской Республики в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократное публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что обвиняемый, отбывая наказание за оправдание терроризма в исправительной колонии особого режима, расположенной в городе Онеге, демонстрировал другим осужденным татуировки, содержащие символику экстремистской организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области.

Ранее подследственный привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.