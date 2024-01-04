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Нож против баллончика. В Нарьян-Маре сосед пошел на соседа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в 44-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 2 июля 2024 года днем в подъезде дома по улице Авиаторов в городе Нарьян-Маре подозреваемый на почве личных неприязненных отношений направился с ножом на 41-летнего соседа. Благодаря тому, что мужчина в целях самообороны применил в отношении подозреваемого газовый баллончик, то умысел на убийство не был доведен до конца по не зависящим от подследственного обстоятельствам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://tgstat.ru) 

03 июль 10:38 | : Происшествия

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