Дремучий лешуконец совершил убийство в состоянии амнезии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 55-летнего жителя Лешуконского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 7 февраля 2025 года по месту жительства в доме в деревне Усть-Кыма Лешуконского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 57-летним гостем нанес тому множественные удары ножом в область тела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит произошедших событий. Допускает, что мог убить гостя, так как выпивали они вдвоём.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу