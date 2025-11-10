Северодвинский "Каин" заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что вечером 7 февраля 2026 года в одной из квартир дома по улице Ломоносова в городе Северодвинске подозреваемый, в ходе ссоры с 50-летним родственником, возникшей на фоне личных неприязненных отношений, нанес ему удар ножом в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинск регионального следственного управления СК России.