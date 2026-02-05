В Северодвинске задержан новоявленный Каин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 15 февраля 2026 года в одной из квартир дома по улице Северная в городе Северодвинске подозреваемый в ходе ссоры с 52-летним братом, возникшей на фоне личных неприязненных отношений, нанес ему удары ножом в область живота. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемый дал признательные показания.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинск регионального следственного управления СК России.