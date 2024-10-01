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Житель Мирного получил 6 с половиной лет за попытку убийства

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю города Мирный. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 16 мая 2024 года ночью по месту жительства в городе Мирный осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и возникших неприязненных отношений, нанес удар ножом в область груди 37-летнему знакомому. Пострадавший остался жив благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину частично и пояснил, что ударил потерпевшего ножом, так как тот его оскорбил и пытался ударить. 

Приговором Мирнинского городского суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

21 октябрь 08:49 | : Происшествия

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