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Суд отправил семейного педофила из Поморья в зону на 12 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю Поморья. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния  малолетней).

Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких лет по месту жительства на территории города Архангельска осужденный совершал в отношении падчерицы 2011 года рождения действия сексуального характера. 

О происходящем в семье стало известно после того, как сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили психологический контакт с девочкой, и она им рассказала о произошедших событиях.  В настоящее время потерпевшая проживает в специализированном учреждении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 400 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу.

03 июль 08:59 | : Происшествия

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