Архангелогородец украл чужую сумку и обломался

В полицию города Архангельска поступило заявление от 34-летней местной жительницы. Она рассказала, что оставила на скамейке у подъезда своего дома сумку с хоккейной экипировкой, ненадолго отошла по делам, а когда вернулась, обнаружила пропажу вещей. Ущерб составил порядка 35 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 37-летний архангелогородец. На видеозаписи системы «Безопасный город» видно, как мужчина забирает сумку и уносит ее в направлении одного из соседних домов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенное изъято и возвращено архангелогородке.

(фото с https://www.sportmaster.ru

08 апрель 07:30 | : Происшествия

