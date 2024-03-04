В Устьянах злыдень украл 400 метров телефонного кабеля

В ОМВД России «Устьянский» поступило сообщение о пропаже порядка 400 метров телефонного кабеля с линии связи около поселка Кизема. Хищение обнаружили сотрудники телекоммуникационной компании, приехавшие в лесную зону для производства ремонтных работ. Сумма ущерба составила порядка 120 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 65-летний местный житель.

По имеющейся информации, злоумышленник заметил, что один из кабелей, расположенных на линии электропередачи, на нескольких пролетах провисает. Заметив, что он поврежден, мужчина сходил домой за инструментом, срезал провод на нескольких участках, скрутил его и перенес в хозяйственную постройку у своего дома. Рассчитывая сдать полученный металл в пункт приема, подозреваемый начал снимать с кабеля оплетку.

Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенное изъято и будет возвращено компании-владельцу.