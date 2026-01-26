Вверх
В Архангельске раскрыта таинственная кража акустической колонки

В отдел полиции «Южный» УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о краже акустической колонки из магазина электроники, расположенного по проспекту Ленинградский. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 31-летний архангелогородец.

Установлено, что мужчина зашел в магазин и взял понравившуюся технику. Сняв антикражное устройство, он спрятал товар под куртку и покинул место преступления. Похищенное злоумышленник продал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

13 февраль 16:16 | : Происшествия

