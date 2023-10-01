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От пилы до водки. Полиция Плесецка задержала магазинного крадуна

В полицию Плесецка поступило заявление о хищении бензопилы, стоимостью порядка 15 тысяч рублей, из магазина строительной техники на улице Кооперативной.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении кражи был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за имущественные преступления 43-летний архангелогородец.

По имеющейся информации, злоумышленник, зайдя в торговый зал, воспользовался моментом, пока его никто не видит, взял бензопилу, и не оплатив товар, покинул магазин.

По данным оперативников, мужчина причастен к совершению еще как минимум трех краж из магазинов города. Похищенное имущество, среди которого акустическая система, игровые наушники, автомагнитола, он продал на улице незнакомым людям. Кроме того, мужчина также похищал алкогольную продукцию из продуктовых магазинов, которую после употреблял.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

30 октябрь 17:14 | : Происшествия

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