Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ОМОН задержал в Архангельске матерого закладчика наркотиков

18 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску при силовой поддержке ОМОН Росгвардии около дома на улице Русанова задержан 35-летний архангелогородец.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у мужчины порядка 20 свертков с веществом, которое согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД признано наркотическим средством в крупном размере.

По оперативной информации, злоумышленник планировал сбыть запрещенные вещества путем оборудования на территории города Архангельска так называемых «закладок».

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации  предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.

19 апрель 10:44 | : Происшествия

Главные новости


Космос зовет. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вейся, вейся, разговейся!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (220)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20