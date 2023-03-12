ОМОН задержал в Архангельске матерого закладчика наркотиков

18 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску при силовой поддержке ОМОН Росгвардии около дома на улице Русанова задержан 35-летний архангелогородец.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у мужчины порядка 20 свертков с веществом, которое согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД признано наркотическим средством в крупном размере.

По оперативной информации, злоумышленник планировал сбыть запрещенные вещества путем оборудования на территории города Архангельска так называемых «закладок».

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.