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Архангельские полицейские ткнули двух наркодилеров мордами в снег

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД на Маймаксанском шоссе был остановлен автомобиль «Лада», в котором находились двое мужчин 1959 и 1979 годов рождения.

В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, изъятое признано наркотическим средством массой около 100 граммов, что является крупным размером.

По информации оперативников, запрещенное вещество было приобретено через сеть Интернет и предназначалось для дальнейшего сбыта путем оборудования на территории областного центра так называемых тайников-закладок.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.

09 март 10:45 | : Происшествия

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