Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На вокзале Исакогорки транспортная полиция столкнулась с борзым пассажиром

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение по факту отказа мужчины от прохождения досмотра на железнодорожном вокзале станции Исакогорка Северной железной дороги.

Установлено, что 42-летний житель Архангельской области при процедуре досмотра сотрудниками подразделения транспортной безопасности отказался предъявлять на дополнительный досмотр рюкзак в результате срабатывания звукового сигнала металлодетектора, свидетельствующего о наличии предметов, содержащих металл.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в рюкзаке мужчина перевозил рабочий инструмент, но по какой-то причине решил проигнорировать законные требования представителей подразделения транспортной безопасности.

Сотрудниками Архангельского ЛО МВД России на транспорте за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ. 

Транспортные полицейские предупреждают, что не стоит пренебрегать процедурой досмотра, перевозчик имеет право расторгнуть договор перевозки, важно помнить, что от этого зависит не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих.  

 

06 апрель 15:28 | : Происшествия

Главные новости


Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Салют, Мария!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (81)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20