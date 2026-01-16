На вокзале Исакогорки транспортная полиция столкнулась с борзым пассажиром

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение по факту отказа мужчины от прохождения досмотра на железнодорожном вокзале станции Исакогорка Северной железной дороги.

Установлено, что 42-летний житель Архангельской области при процедуре досмотра сотрудниками подразделения транспортной безопасности отказался предъявлять на дополнительный досмотр рюкзак в результате срабатывания звукового сигнала металлодетектора, свидетельствующего о наличии предметов, содержащих металл.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в рюкзаке мужчина перевозил рабочий инструмент, но по какой-то причине решил проигнорировать законные требования представителей подразделения транспортной безопасности.

Сотрудниками Архангельского ЛО МВД России на транспорте за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ.

Транспортные полицейские предупреждают, что не стоит пренебрегать процедурой досмотра, перевозчик имеет право расторгнуть договор перевозки, важно помнить, что от этого зависит не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих.