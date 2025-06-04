Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В аэропорту "Архангельск" задержали дебошира из Питера

Сотрудники транспортной полиции в рамках профилактической операции «Безопасный рейс» выявили пассажира, нарушающего общественный порядок в аэропорту «Талаги» города Архангельск.

Установлено, что 34-летний житель Санкт-Петербурга планировал совершить авиаперелет по маршруту «Архангельск – Санкт-Петербург» совместно с супругой и ребенком. 

Однако после употребления алкогольных напитков мужчина стал нарушать общественный порядок, разбил стекло двери выхода на посадку, а также не выполнил законные требования сотрудников транспортной полиции о прекращении противоправных деяний. 

Сотрудники специализированного отдела по обеспечению общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры) ЛО МВД России в аэропорту «Талаги» Архангельск препроводили мужчину в дежурную часть ЛОП на воздушном транспорте.

В результате медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения.

В отношении дебошира составлены административные протоколы по ст. 7.17, ч.2 ст.20.1 и ст.20.21 КоАП РФ.

01 сентябрь 09:49 | : Происшествия

Главные новости


Шли корабли в Архангельск
Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (14)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20