В аэропорту "Архангельск" задержали дебошира из Питера

Сотрудники транспортной полиции в рамках профилактической операции «Безопасный рейс» выявили пассажира, нарушающего общественный порядок в аэропорту «Талаги» города Архангельск.

Установлено, что 34-летний житель Санкт-Петербурга планировал совершить авиаперелет по маршруту «Архангельск – Санкт-Петербург» совместно с супругой и ребенком.

Однако после употребления алкогольных напитков мужчина стал нарушать общественный порядок, разбил стекло двери выхода на посадку, а также не выполнил законные требования сотрудников транспортной полиции о прекращении противоправных деяний.

Сотрудники специализированного отдела по обеспечению общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры) ЛО МВД России в аэропорту «Талаги» Архангельск препроводили мужчину в дежурную часть ЛОП на воздушном транспорте.

В результате медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения.

В отношении дебошира составлены административные протоколы по ст. 7.17, ч.2 ст.20.1 и ст.20.21 КоАП РФ.