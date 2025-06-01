В Архангельске выявлены отчаянные зацеперы

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в одной из социальных сетей выявлен видеоролик, в котором зафиксирован факт проезд на сцепном устройстве вагона пассажирского поезда тремя несовершеннолетними.

В результате проверочных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлено, что зацеперами являются двое 12-летних и один 16-летний житель г.Архангельска.

Выяснено, что школьники убыли со станции Архангельск, зацепившись за сцепное устройство вагона пассажирского поезда. По счастливой случайности, подросткам удалось избежать получения травм. Как пояснили молодые люди, на совершение травмоопасной поездки их подтолкнуло увиденное видео в сети Интернет.

Транспортные полицейские провели профилактическую беседу с юными правонарушителями, в ходе которой им объяснили, что подобные способы передвижения опасны для жизни и здоровья.

В настоящий момент сотрудниками Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иным законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».