Прокуратура хочет оставить северодвинских дропперов без штанов

Прокуратура Северодвинска ведет активную работу о взыскании с дропперов денежных средств в пользу потерпевших от телефонных мошенников

 

В 2025 году прокуратурой города Северодвинска в суд в интересах пострадавших от дистанционных мошенничеств предъявлено 34 исковых заявления о взыскании с дропперов денежных средств на общую сумму более 12 млн рублей, 14 из которых на сумму более 5 млн рублей  уже удовлетворены. 

В 2026 году такая работа продолжена, в суды направлено 9 исковых заявлений на общую сумму более 3 млн рублей.

Ответчиками по искам выступают граждане (дропперы), предоставляющие свои банковские счета для вывода мошенниками похищенных денежных средств. 

Так, на личный прием к прокурору города обратилась 76-летняя жительница г. Северодвинска, ставшая жертвой телефонных мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлено, что злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом вынудили пенсионерку перевести имевшиеся сбережения в размере свыше 1,3 млн рублей на якобы «безопасные» счета.

Лицами, предоставившими свой банковские счета для вывода мошенниками похищенных денежных средств, являлись 18-летний уроженец г. Набережные Челны и 20-летний уроженец г. Перми.

В связи с отсутствием правовых оснований для получения принадлежащих пенсионерке денежных средств прокуратурой города в интересах потерпевшей в суд предъявлены исковые заявления о взыскании с владельцев счетов неосновательного обогащения.

