Домкрат подвел. Под Архангельском пожилого водителя раздавило автобусом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 27 марта 2026 года на обочине автомобильной дороги федерального значения М-8 при осуществлении демонтажа колеса автобуса произошло заваливание транспортного средства на 62-летнего водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

 

 

