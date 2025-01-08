В Архангельской области на лесной делянке задавило насмерть тракториста

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 7 февраля 2025 года в лесной делянке, расположенной около 3 километров, от населенного пункта Летнеозерский Плесецкого района на тракториста одной из организаций, осуществляющей в данной делянке заготовку древесины, при осуществлении регулировки тормозной ленты трактора, с самоходной техники упало погрузочное устройство и придавило тракториста. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.