Рабочий из Котласа был смертельно ранен отлетевшим горбылем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 24 октября 2025 года на одном из деревообрабатывающих предприятий в городе Котласе 48-летний помощник оператора двухвального многопрофильного станка при производстве работ по изготовлению досок получил ранение бедра, сопровождавшееся массивной кровопотерей. Несмотря на своевременную госпитализацию через несколько дней пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.