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Кочегар няндомской котельной погиб после травмы руки

4 декабря 2022 года в котельной, расположенной на производственной базе в городе Няндоме, при подаче щепы при помощи шнекового механизма 63-летнему кочегару был причинена травма руки. В следствие чего мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

05 декабрь 11:08 | : Происшествия

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