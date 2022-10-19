Кочегар няндомской котельной погиб после травмы руки

4 декабря 2022 года в котельной, расположенной на производственной базе в городе Няндоме, при подаче щепы при помощи шнекового механизма 63-летнему кочегару был причинена травма руки. В следствие чего мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.
Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.