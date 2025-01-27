В Устьянском округе на лесном производстве подкачала охрана труда

Днем 8 апреля 2025 года на одном из предприятий по заготовке древесины в Устьянском районе Архангельской области под производственным станком обнаружено тело 49-летнего электрогазосварщика. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что мужчина, направляясь к своему рабочему месту, решил смазать детали работающего станка маслом, для чего залез под него с лейкой, где получил удар шаговым податчиком бревен. От полученных травм мужчина скончался. Предварительная причина смерти – тупая закрытая травма головы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



