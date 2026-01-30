Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец пытался пронести в суд трость с клинком

В Соломбальском районном суде г. Архангельска при осуществлении пропускного режима судебными приставами по ОУПДС пресечена попытка проноса запрещенного предмета в виде трости с клинком внутри.

            Архангелогородец пришёл в Соломбальский суд. Осуществляя пропускной режим, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, действуя в соответствии со своими должностными обязанностями, проверил документы и ознакомил мужчину с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда. Гражданин заверил сотрудника, что таковых при нём не имеется.

            При осмотре с помощью портативного металлодетектора находящихся при посетителе личных вещей сотрудник ведомства обнаружил, что в его трость встроен клинок длиной около 30 см.

            Бдительность и профессионализм судебного пристава по ОУПДС предотвратили пронос потенциально опасного предмета в здание суда. В отношении нарушителя составлен и передан на рассмотрение в суд протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Мужчина признал свою вину, пояснив, что просто забыл о том, что трость с секретом. Теперь ему грозит штраф до трёх тысяч рублей.

26 март 11:46 | : Происшествия

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (325)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20