Архангелогородец пытался пронести в суд трость с клинком

В Соломбальском районном суде г. Архангельска при осуществлении пропускного режима судебными приставами по ОУПДС пресечена попытка проноса запрещенного предмета в виде трости с клинком внутри.

Архангелогородец пришёл в Соломбальский суд. Осуществляя пропускной режим, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, действуя в соответствии со своими должностными обязанностями, проверил документы и ознакомил мужчину с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда. Гражданин заверил сотрудника, что таковых при нём не имеется.

При осмотре с помощью портативного металлодетектора находящихся при посетителе личных вещей сотрудник ведомства обнаружил, что в его трость встроен клинок длиной около 30 см.

Бдительность и профессионализм судебного пристава по ОУПДС предотвратили пронос потенциально опасного предмета в здание суда. В отношении нарушителя составлен и передан на рассмотрение в суд протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Мужчина признал свою вину, пояснив, что просто забыл о том, что трость с секретом. Теперь ему грозит штраф до трёх тысяч рублей.