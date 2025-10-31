Вверх
Архангельские приставы предотвращают пронос в зал суда опасных предметов

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отделения города Архангельска успешно пресекли попытки проноса в здания судов и судебных участков предметов, представляющих опасность для посетителей и работников.

     При осуществлении пропускного режима в здании охраняемых объектов сотрудниками ведомства были обнаружены предметы, замаскированные под обычные бытовые принадлежности. 

     У одного из посетителей охраняемого объекта была выявлена визитница, оказавшаяся складным ножом. Другой гражданин попытался пронести ключ, который путем несложной манипуляции, превращался в нож. Еще один посетитель принес с собой в суд фонарь, который при тщательном осмотре оказался электрошокером. 

     Добровольно данные предметы при осуществлении пропускного режима гражданами предъявлены не были, в связи с чем они были привлечены к административной ответственности по ч. 2, ч. 3 ст. 17.3 КоАП РФ в виде административного штрафа и административного ареста, а также не были допущены в здание суда. 

     Стоит отметить, что в текущем году сотрудники ведомства обеспечили безопасность почти 6000 судебных заседаний и выявили 3366 предметов, запрещенных к проносу в здания охраняемых объектов.

Напоминаем, что попытка пронести запрещенные предметы в здания, помещения судов, органов принудительного исполнения является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, в том числе уголовнонаказуемым деянием.

27 ноябрь 09:00 | : Происшествия

