Судебные приставы Поморья арестовали 63 "бегунка"

В 2025 году судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Управления ФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу при выполнении служебных обязанностей задержано 63 человека, находившихся в федеральном розыске. Совершив преступления различной степени тяжести, эти граждане скрывались от органов дознания, следствия или суда. 

            Наиболее часто судебные приставы по ОУПДС задерживали правонарушителей во время принудительных приводов. Так, в г. Новодвинске в ходе осуществления принудительного привода в суд осужденного для рассмотрения представления УФСИН об отмене отсрочки исполнения приговора, судебным приставом по ОУПДС была обнаружена и задержана гражданка, осужденная  за совершение особо тяжкого преступления по ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Получив отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения её ребёнком четырнадцатилетнего возраста, правонарушительница скрывалась, уклоняясь от контроля уголовно-исправительной инспекции. Внимательность и профессионализм судебного пристава позволили установить личность разыскиваемой. 

            Около двух десятка человек были задержаны во время осуществления сотрудниками ведомства пропускного режима в здания судов и подразделений УФССП. Так, при проверке документов среди посетителей Котласского городского суда  был установлен гражданин, находящийся в розыске за уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ, назначенного ему за кражу (ч. 3 ст 158 УК РФ). 

            Также находившиеся в федеральном розыске лица выявлялись и во время обеспечения судебными приставами по ОУПДС безопасности должностных лиц ведомства в ходе совершения исполнительных действий.
            Все задержанные граждане были переданы инициаторам розыска — сотрудникам полиции или УФСИН. Тем самым, был обеспечен принцип неотвратимости наказания за совершённые преступления.

(фото с https://dzen.ru

