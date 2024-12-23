Судебные приставы Поморья славно поработали в 2024 году

В 2024 году судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержали 78 лиц, которые были объявлены в федеральный розыск. Большинство из них разыскивались за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей. Были среди задержанных и те, кого разыскивали за совершение тяжких преступлений.

Наиболее часто судебные приставы по ОУПДС задерживали правонарушителей во время принудительных приводов. Бывает, что те, кто уклоняется от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю, проводят время в компании людей, скрывающихся от правосудия. Установить их личности позволяют имеющиеся у судебных приставов ориентировки и внимательность сотрудников.

Около десятка человек были задержаны во время осуществления сотрудниками ведомства пропускного режима в здания судов и подразделений УФССП. Так, при проверке документов среди посетителей суда в г. Архангельске был установлен и передан в полицию гражданин, находящийся в розыске по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Также находившиеся в федеральном розыске лица выявились и во время обеспечения судебными приставами по ОУПДС безопасности должностных лиц ведомства в ходе совершения исполнительных действий.

Имея на руках необходимую информацию, судебные приставы по ОУПДС оказывали содействие сотрудникам УМВД, задерживали разыскиваемых лиц и передавали их в правоохранительные органы.