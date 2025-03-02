В Архангельске судебные приставы встали на пути запрещенных предметов

Во время осуществления пропускного режима в здание, где располагаются городские подразделения УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, судебными приставами по ОУПДС у двух посетителей выявлены предметы, представляющие потенциальную опасность для находящихся в помещении людей.

Так, у прибывшего на приём к судебному приставу молодого человека сотрудником ведомства была обнаружена пластиковая карточка, которая превращается в стальной нож. Гражданину пришлось покинуть здание.

Не удалось попасть к судебному приставу и ещё одной посетительнице. В ходе её досмотра с помощью ручного металлодетектора сработал звуковой сигнал. Судебный пристав по ОУПДС предложил девушке выложить содержимое карманов на стол. Оказалось, что в безобидном на первый взгляд тюбике губной помады был замаскирован электрошокер. Несмотря на то, что ранее посетительницу ознакомили со списком запрещённых к проносу предметов, про электрошокер она «забыла».

Как отметил заместитель руководителя УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Дмитрий Хабибрахманов, с начала 2025 года судебные приставы по ОУПДС выявили у посетителей судов и помещений ведомства 938 предметов, запрещённых к проносу и представляющих потенциальную угрозу безопасности окружающих.

Обращаем внимание, что попытка проноса запрещённых предметов грозит наложением административного штрафа в размере от одной до трёх тысяч рублей.



