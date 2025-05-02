В Нарьян-Маре судебный пристав помог мужчине с приступом эпилепсии

В г. Нарьян-Маре судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оказал первую помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии.

31-летний гражданин был доставлен в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа для участия в судебном заседании в качестве обвиняемого по уголовному делу. Внезапно мужчине стало плохо, начались судороги, он упал на пол.

Рядом оказался младший судебный пристав по ОУПДС Александр Поташев. Благодаря специальной подготовке и занятиям по тактической медицине с инструкторами Александр смог быстро и правильно оказать первую помощь пострадавшему. Он переложил гражданина в боковое устойчивое положение, следил, чтобы не запал язык, придерживал, чтобы тот при судорогах не нанес себе дополнительный вред.

До прибытия «скорой помощи» мужчина находился под наблюдением сотрудника. К приезду медиков ему стало лучше, он пришёл в сознание. Госпитализация не потребовалась.

Сотрудники «скорой помощи» подтвердили, что у пострадавшего случился эпилептический припадок и оценили грамотные действия судебного пристава, позволившие избежать негативных последствий для здоровья мужчины.