Архангельскую область накрыла кровавая волна разборок отчимов с пасынками

Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44 – летнего местного жителя, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что в утреннее время 22.04.2023 обвиняемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод для конфликта с сыном своей супруги, нанес ему удар ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью.

Мужчина вину в совершении инкриминируемого преступления признал.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.