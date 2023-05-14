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Архангельскую область накрыла кровавая волна разборок отчимов с пасынками

Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44 – летнего местного жителя, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что в утреннее время 22.04.2023 обвиняемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод для конфликта с сыном своей супруги, нанес ему удар ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. 

Мужчина вину в совершении инкриминируемого преступления признал.  

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу. 

Напомним, только сегодня мы сообщали о подобном конфликте «отцов и детей» в Архангельске... только еще с более трагическими последствиями.

22 июнь 14:42 | : Скандалы

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