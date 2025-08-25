Северодвинец ответит в суде за убийство родной матери

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего жителя города Северодвинска, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 06 июля 2025 года в квартире своей престарелой матери в ходе конфликта с последней нанес ей множественные удары руками в область головы и тела, причинив телесные повреждения.

О преступлении мужчина сообщил по телефону внучке потерпевшей, которая вызвала на место преступления экстренные службы, однако от полученной травмы головы, которая осложнилась отеком головного мозга 09 июля 2025 года женщина скончалась в больнице.

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлении признал полностью, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.